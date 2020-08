COVID-19: lavabos públicos têm sido alvo de criminosos em Varginha

Criminosos furtam torneiras e vandalizam equipamentos em lavabos instalados nas ruas de Varginha (foto: Divulgação/Prefeitura de Varginha)

Quatro lavabos foram instalados em Varginha, no Sul de Minas, desde 14 de maio. Eles estão em pontos estratégicos da cidade para facilitar a higienização da população. Dois deles estão na área central, um próximo à Unidade Pronto Atendimento e o outro na academia de rua do Bairro Vila Paiva. “A prefeitura, por meio da Vigilância Sanitária, fez parceria com a Copasa para a instalação desses lavabos. A Copasa entrou com a obra e a prefeitura com a manutenção”, explica o coordenador da Vigilância Sanitária, José Donizete de Souza.