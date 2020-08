Na contramão das cidades, Pará de Minas disponibiliza leitos de UTIs para pacientes com COVID-19

Pará de Minas tem, ao todo, 20 leitos disponíveis para pacientes infectados pela COVID-19 (foto: Divulgação/Prefeitura de Pará de Minas) Com 193 infectados e cinco mortes, Pará de Minas, na Região Central do estado, ainda tem leitos de UTI disponíveis para pacientes com diagnóstico da COVID-19. Ao todo, a cidade disponibiliza 20 leitos de tratamento intensivo.





As unidades estão instaladas no Hospital Nossa Senhora da Conceição, unidade privada que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) e o Hospital Municipal Padre Libério, que também disponibiliza leitos para pacientes que não precisam de respiradores.









No município, apenas as escolas, clubes e casas de shows permanecem fechados. Mesmo com o comércio aberto na cidade, os registros de novos casos da doença começam a diminuir.

Além da disponibilidade de leitos, o município oferece um sistema de telemonitoramento, que orienta os casos suspeitos de COVID-19. “A qualquer sinal de gripe, o paciente é auxiliado por médicos e psicólogos. Todos os pacientes com sintoma de gripe são testados para coronavírus”, esclarece.





Pará de Minas também é referência para sete municípios mineiros – Onça do Pitangui, Pitangui, Leandro Ferreira, Nova Serrana, Igaratinga, Conceição do Pará e São José de Varginha –, que registra oito casos da COVID-19 e nenhuma morte. “Ao contrário do que muitos municípios estão passando, temos leitos suficientes para atendimento à população. Nenhum paciente da cidade precisou passar por atendimento em Belo Horizonte e isso é muito bom”, finaliza o secretário de Saúde.