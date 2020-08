Família de bebê vítima da COVID-19 alega falha no atendimento e cobra indenização

Hospital do Bairro Vilage do Lago 2, em Montes Claros, no Norte de Minas (foto: Prefeitura de Montes Claros/Divulgação) O caso da morte do bebê de sete meses por COVID-19, ocorrida em Montes Claros, no Norte de Minas, em 16 de julho passado, será judicializado. A família da criança L. P. L. C. S anunciou que vai entrar com uma ação indenizatória contra o município de Montes Claros e contra o estado, alegando qiue houve “negligência e ineficiência” no atendimento ao bebê.

“Vamos ajuizar uma ação indenizatória contra o estado e o município para recompor a dor da família, mas sabemos que ocorreu uma perda irreparável”, disse o advogado Geraldo Magela Silva, constituído pelos familiares da criança.

O pai do bebê é auxiliar de serviços gerais e a mãe é dona de casa. O casal tem mais um filho, de 3 anos. Segundo o advogado, a mãe continua inconformada e muito deprimida, “chorando o tempo todo”.

Após a morte, os demais integrantes da família foram submetidos a testes para coronavirus, todos com resultado negativo, informa o advogado. Ele afirma que houve vários equívocos no atendimento ao menino. “Além disso, a coleta do material para a realização do teste para coronavírus não foi feita a tempo, ocorrendo somente após o óbito”, sustenta Geraldo Silva.

De acordo com o relato do advogado, no dia 13 de julho, pela manhã, a criança foi levada ao posto do Programa de Saúde da Família (PSF), no Bairro Vilage do Lago 2, apresentando vômitos intensos. Na unidade, o bebê teria sido atendido por uma médica que suspeitou da COVID-19, orientando a família a ficar em casa em isolamento domiciliar, além de medicar a criança.





Mas como persistiram os sintomas, no mesmo dia, à noite, a família decidiu recorrer a um serviço de saúde de emergência. Segundo o advogado, levada pela mãe, a criança passou por dois hospitais - o Mário Ribeiro e o Aroldo Tourinho, mas só conseguiu atendimento no pronto-socorro do Hospital Universitário Clemente de Faria (HUCF), onde ela foi medicada e recebeu alta.





Ainda de acordo com Geraldo Silva, no dia 15 de julho, por volta das 14h, o menino foi levado novamente ao pronto-socorro do Vilage do Lago 2, com tosse, febre e vômito e o médico responsável pelo atendimento na unidade teria descartado a possibilidade de COVID-19, recomendando à familia que não fosse ao hospital, porque “poderia ser contaminada lá".





O advogado informou que no dia 16, por volta das 3h, com a continuidade dos sintomas, a criança deu entrada no pronto-socorro do HUCF, onde morreu, às 4h30”, sustenta. “O atendimento não foi correto. Com isso, a criança foi ficando desidratada e acabou morrendo. Além disso, não foi feita a testagem para coronavirus no tempo certo”, alega Geraldo Silva.





Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Montes Claros informou que “só vai se manifestar quando for citada no processo”.





Por ocasião do fato, o Hospital Universitário Clemente de Faria, por meio de nota, informou que o bebê foi atendido em seu pronto-socorro no dia 13 de julho, com sintomas gripais e vômito. “Mas como 'nao houve critérios' indicativos para internação, após a medicação a mãe foi orientada a retornar ao pronto-atendimento em caso de piora do quadro.





Ainda na ocasião, o HUCF informou, por meio de nota, que na madrugada do dia 16, a mãe retornou com a criança ao pronto-socorro. No entanto, o paciente não apresentava sinais vitais, em consequência de uma parada cardiorrespiratória, o que foi constatado pela equipe plantonista. “Mesmo assim, todas as medidas de reanimação foram tomadas, não faltando em momento algum assistência à criança, alegou.





Procurado novamente, após a família anunciar a judicialização do caso, por meio de nota o Hospital Universitário, vinculado à Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), informou que "não vai se pronunciar a respeito do assunto".