Após flexibilização do comércio de BH, Shopping Vale do Aço vê atraso em reabertura

(foto: Shopping Vale do Aço/Reprodução) Ipatinga segue amparada pelo Decreto 17, também do governo estadual, destinado às cidades que não aderiram ao programa e, ainda sem autorização por outras vias — como é o caso da capital mineira, que iniciou a flexibilização do comércio nesta quinta-feira (6). O Shopping Vale do Aço, o maior do Leste de Minas, por exemplo, continua proibido de retomar suas atividades. Nos últimos dias, após mudanças no programa Minas Consciente, diversos municípios mineiros, como Uberlândia, Betim, Contagem e Poços de Caldas aderiram ao plano de retomada da economia do governo do estado.









Na tarde dessa quarta-feira (5), ocorreu a segunda audiência de conciliação com o intuito de discutir a reabertura do local, mas, mais uma vez terminou sem um consenso entre os representantes do shopping, da administração municipal de Ipatinga, do Ministério Público e do Sindicato do Comércio do Vale do Aço (Sindcomércio). Uma terceira audiência foi marcada para o dia 13 deste mês.

Decisão injusta?

Em Minas, todos os shoppings do estado foram reabertos, com a exceção do Shopping Vale do Aço. Mesmo em cidades não aderentes ao Minas Consciente, shoppings seguem funcionando por meio de decreto municipal, como é o caso de Belo Horizonte, que anunciou a abertura dos centros de compra e demais comércios a partir desta quinta-feira (6). Shoppings de Uberaba, Araxá, Montes Claros e Varginha já haviam retomado as atividades há mais tempo.





O município de Ipatinga, no entanto, solicitou mais tempo para analisar o programa e, em seguida, convocar o comitê de crise que deliberará pela adesão ou não do Minas Consciente. Caso o município não faça a adesão, o Shopping Vale do Aço continuará sendo o único shopping de Minas Gerais impedido funcionar.

Expectativa

A administração do centro comercial afirma que está preparada para seguir os protocolos da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), chancelados pelo Hospital Sírio Libanês e ratificados pelo Mater Dei.





Além disso, afirma que mais de 6 lojas já fecharam definitivamente e 358 pessoas perderam suas fontes de renda.





Enquanto a nova audiência não acontece, o Shopping Vale do Aço planeja peticionar nos autos para que o empreendimento possa seguir as ondas do Minas Consciente e os segmentos autorizados possam funcionar no mall.



* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.