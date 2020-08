Mulher dá à luz uma menina enquanto tomava banho em Salinas

De acordo com relato dos familiares, a mulher estava no nono mês de gestação quando, durante o, começou a sentir fortes contrações abdominais e percebeu que estava entrando em

Ainda segundo os parentes da mulher, durante esse processo, ela não sentiu o rompimento da bolsa amniótica, mas, ao sentir as dores, percebeu que o bebê estava nascendo.

A mãe entrou em trabalho de parto enquanto tomava banho (foto: Divulgação/ Corpo de Bombeiros)

A equipe de salvamento foi imediatamente para o endereço informado após o recebimento do telefonema. No local, a equipe encontrou a paciente deitada no chão do banheiro com seus familiares já com a criança embrulhada em um cobertor.