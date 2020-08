Drogas e aglomeração; dois homens são presos em baile funk com 300 pessoas em Betim

Dois homens foram presos em flagrante e encaminhados à DP de Betim (foto: Reprodução/Google Street View) pandemia e insistem em não respeitar as regras de distanciamento social. Foi o que ocorreu na noite dessa quarta-feira (5), em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde cerca de 300 pessoas se reuniram em um baile funk clandestino. Mesmo com o número ainda elevado de mortes em todo o estado por conta da COVID-19, algumas pessoas não têm demonstrado preocupação com a situação dae insistem em não respeitar as regras de distanciamento social. Foi o que ocorreu na noite dessa quarta-feira (5), em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde cerca de 300 pessoas se reuniram em umclandestino.





10:05 - 06/08/2020 Vândalos invadem, depredam e roubam equipamentos da unidade de saúde CEMAE de Sabará redes sociais. Uma operação foi organizada para confirmar o ocorrido e dispersar a aglomeração.



Ao chegarem no endereço indicado, um sítio no Bairro Estância do Sereno, os militares confirmaram que ali acontecia um baile funk com cerca de 300 pessoas, sendo que cada participante teria pago o valor de R$30 para entrar no local. A Polícia Militar teve conhecimento do evento a partir de uma publicação nasUmafoi organizada para confirmar o ocorrido e dispersar a aglomeração.Ao chegarem no endereço indicado, um sítio no Bairro Estância do Sereno, os militares confirmaram que ali acontecia um baile funk com cerca de 300 pessoas, sendo que cada participante teria pago o valor de R$30 para entrar no local.





Durante buscas no sítio, os militares perceberam uma movimentação suspeita de um dos participantes da festa, um jovem de 21 anos, que tentou pular uma janela e dispensar uma bolsa onde estavam escondidas 50 buchas de maconha.





Um outro homem, de 30 anos, também tentou se livrar de uma carteira com 14 comprimidos de ecstasy, mas foi flagrado por policiais que ainda confirmaram que os entorpecentes e a carteira eram dele, já que os documentos pessoais dele estavam no interior da carteira.





Os dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas e encaminhados para a Delegacia de Plantão de Betim.





Ao menos três celulares foram encontrados no sítio, dois no interior de um fogão a lenha e um embaixo de uma cadeira. Nenhum dos presentes se apresentou como sendo proprietário dos aparelhos.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira