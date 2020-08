PBH publica normas para realização de eventos drive-in; entenda como vai funcionar

Eventos drive-in poderão ser realizados em BH, desde que sigam normas da prefeitura (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)





As regras foram divididas em quatro módulos: acesso e permanência; ingressos e alimentos; banheiros e profissionais.





O primeiro módulo - acesso e permanência - diz que eventos drive-in devem ser realizados em locais descobertos e cercados, possibilitando a restrição da quantidade de veículos estacionados. Mas não é qualquer automotor que poderá entrar. A PBH vetou a participação de motocicletas, bicicletas, carros conversíveis com capota aberta, vans e pedestres. O uso de máscara é obrigatório ao sair do carro e quando houver atendimento pela equipe do evento. Também é proibido manter a porta aberta durante a apresentação.





O segundo conjunto de regras - ingressos e alimentos - começa abordando sobre a preferência pela venda antecipada e eletrônica de ingressos e alimentos. Este último, caso o cliente tenha adquirido, poderá retirar os produtos no drive thru ou recebê-los diretamente no carro. As embalagens devem ser desinfetadas com álcool 70% antes de serem entregues aos clientes. Já ao entrar no evento, os recepcionistas devem utilizar o QR Code ao checar os ingressos, ou recebê-los já impressos.





Em relação aos banheiros, mecanismos terão que ser adotados para assegurar o distanciamento mínimo de dois metros entre as pessoas que se deslocam e que aguardam para acessar os toaletes. Na parte interna, saboneteiras têm sempre que estar abastecidas, além da presença do papel toalha descartável e álcool 70%.





Quem trabalhar nos eventos terá de ser instruído sobre o uso correto da máscara e manuseio para descarte, realizando a troca do item a cada quatro horas de trabalho. O uniforme deverá ser utilizado apenas no local do serviço e não pode ser compartilhado, assim como máscaras e demais equipamentos de proteção. Clientes e colaboradores têm que se manter afastados e ambos têm que evitar conversas desnecessárias entre si. Aqueles empregados que estiverem com suspeita ou confirmação de COVID-19, terão de ser encaminhados para unidades de saúde.





Confira as regras na íntegra





1. Acesso e permanência:





1.1. O evento deverá ser realizado em local descoberto e cercado, possibilitando a restrição da quantidade de veículos a serem estacionados no local.





1.2. Vedada a entrada de motocicletas, bicicletas, veículos conversíveis com a capota aberta, vans e similares e pedestres.





1.3. Máximo de quatro ocupantes por veículo.





1..4. Distância de, no mínimo, 2m (dois metros) entre vagas demarcadas para estacionamento de veículos.





1.5. Em caso de necessidade de atendimento, o cliente deverá ligar o pisca alerta para que a equipe do evento possa atendê-lo.





1.6. Vedado deixar a porta do veículo aberta durante o evento.





1.7. Vedada a saída do público dos veículos, exceto para ida ao banheiro.





1.8. Vedada a interação entre participantes de veículos distintos.





1.9. Uso obrigatório de máscaras ao sair do veículo e quando houver atendimento pela equipe do evento.









2. Ingressos e alimentos:





2.1. Dar preferência à venda antecipada e eletrônica de ingressos e alimentos.





2.2. Caso o cliente tenha adquirido itens de alimentação, poderá retirá-los no drive thru ou recebê-los diretamente no carro.





2.3. Desinfetar com álcool 70% todas as embalagens de alimentos antes de entregá-las ao cliente.





2.4. Na entrada do evento, o cliente deverá apresentar QR Code do ingresso ou ingresso já impresso para os recepcionistas.









3. Banheiros:





3.1. Adotar mecanismos para assegurar o distanciamento de 2m (dois metros) entre pessoas que se deslocam e aguardam para acessar os banheiros.





3.2. Limitar o acesso aos banheiros a sua capacidade de uso.





3.3. Manter as saboneteiras e toalheiros dos lavatórios dos clientes e colaboradores abastecidos de sabonete líquido, papel toalha descartável e álcool 70%.





3.4. Manter os banheiros limpos e sanitizados, ajustando a frequência de acordo com a necessidade.





4. Profissionais:





4.1. Instruir os funcionários sobre a obrigatoriedade do uso e da correta utilização da máscara e manuseio para guarda ou descarte, realizando a troca no máximo a cada quatro horas de trabalho, se estiver úmida ou sempre que necessário.





4.2. Funcionários devem vestir uniforme somente no local de trabalho.





4.3. Uniformes, equipamentos de proteção e máscaras não devem ser compartilhados.





4.4. Manter afastamento adequado no contato entre clientes e funcionários do evento.





4.5. Reforçar a importância da distância de 2m (dois metros) entre os funcionários.





4.6. Os funcionários devem evitar conversas desnecessárias entre si e com os clientes.





A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), por meio da Secretaria Municipal de Saúde, publicou nesta quinta-feira (6), no Diário Oficial do Município (DOM), as regras para realização de eventos no formato, ou seja, aqueles que reúnem o público em veículos automotores. Uma alternativa de entretenimento para o público, viabilizando shows, exibição de filmes, entre outros.