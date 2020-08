Câmeras de segurança flagraram o momento (foto: Reprodução)

As imagens do circuito externo de um estabelecimento comercial de Varginha, no Sul de Minas, mostram o exato momento em que uma mulher enfrenta criminosos para tentar evitar o roubo de sua moto.



Segundo informações da Polícia Militar, os criminosos anunciam o assalto, a mulher reagiu e empurrou um dos bandidos. Entretanto, no momento em que ela se afasta, o comparsa sobe na moto e a vítima também é empurrada. A mulher ainda tenta enfrentar um dos suspeitos, mas a dupla consegue fugir na motocicleta.







“Registramos essa ocorrência de roubo, no qual menores armados com uma faca renderam uma moça na saída da farmácia e roubaram a moto dela. A PM foi acionada e começou um intenso rastreamento. Com a divulgação das imagens, os militares conseguiram identificar os suspeitos”, explica o sargento Sebastião Valério.





Segundo a PM, a moto foi recuperada e os suspeitos presos no Bairro Aeroporto. “Durante operação da Polícia Militar, eles perceberem a movimentação dos militares e abandonaram a moto em um barranco, que dá acesso a BR-491. Mas, logo em seguida, os menores de 15 anos foram apreendidos e confessaram o crime”, completa.

Mulher enfrenta criminosos durante tentativa de assalto em Varginha; veja vídeohttps://t.co/ZebO3fJXKE pic.twitter.com/EmfydR7l7G — Estado de Minas (@em_com) August 6, 2020

Durante o deslocamento para a delegacia, uma equipe da polícia ficou sabendo que um terceiro envolvido estava em atitude suspeita pelo bairro. “O menor chegou em casa correndo. Ele confessou que também participou do roubo e estava usando a motocicleta”, acrescenta o sargento.





Os três menores foram levados para a Delegacia de Polícia Civil da cidade. Ainda segundo a polícia, eles foram ouvidos e liberados.