'Fizemos o possível e o impossível para salvar vidas', diz Bolsonaro sobre COVID-19

O Brasil bateu nesta quinta-feira a marca de 98 mil mortes pela COVID-19. No mesmo dia, o presidente Jair Bolsonaro afirmou ter a consciência tranquila e que fez “o possível e o impossível” para salvar vidas.

“Estamos com a consciência tranquila. Não existia, naquela época, como não existe, uma vacina, não existia medicamento, apenas a promessa, no primeiro momento, da hidroxicloroquina, depois outras coisas apareceram”, disse o presidente no Palácio do Planalto, em uma cerimônia fechada à imprensa.