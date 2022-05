Lula e Janja: veja quais famosos e políticos foram ao casamento

O ex-presidente Lula (PT) e a socióloga Janja se casaram na quarta-feira (18/5), em São Paulo (foto: Ricardo Stuckert)

O ex-presidente Lula (PT) e a socióloga Janja se casaram na quarta-feira (18/5), em São Paulo, em uma cerimônia intimista, cercada de amigos, familiares e personalidades da política e do entretenimento. A cobiçada lista de convidados contou com nomes conhecidos pelo país e parlamentares aliados do petista.





Atores, cantores, ex-BBB, médicos, advogados e políticos marcaram presença na festa realizada em uma casa de festas no Brooklin, zona sul de São Paulo. Lula chegou ao local por volta de 18h e, uma hora depois, Janja desembarcou no Contemporâneo 8076. Já os convidados começaram a chegar praticamente no mesmo horário que o noivo, uma vez que a cerimônia, que durou cerca de 30 minutos, estava marcada para iniciar às 19h.





Cerca de 200 pessoas foram convidadas para o casamento, mas nem todas compareceram, como foi o caso do cantor Chico Buarque e a esposa, Carol Proner, que tinham um compromisso previamente marcado, e inadiável, na Europa. Entre os que prestigiaram os noivos estão nomes como Gil do Vigor, do BBB21, a cantora Duda Beat, o cantor Gilberto Gil, Geraldo Alckmin (PSB-SP), Dilma Rousseff, entre outros.





Pessoas próximas de Lula e Janja



Um dos critérios para selecionar os nomes que integraram a lista foi escolher pessoas próximas tanto de Lula, quanto de Janja, conforme revelou o jornal Folha de São Paulo. Fernando Haddad (PT), a presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, Marcelo Freixo, Marta Suplicy, e Rui Costa (PT), governador da Bahia, foram alguns políticos que estiveram na celebração.













Além deles, Paulo Okamoto, ex-presidente do Instituto Lula, os advogados Cristiano Zanin, Valeska Zanin e Augusto de Arruda Botelho (PSB-SP), o escritor e biógrafo de Lula, Fernando Morais, o empresário José Seripieri e o deputado estadual Emídio de Souza (PT-SP) também apareceram.





A festa estava prevista para se estender até 3h30 da madrugada, mas Lula e Janja deixaram o local pouco depois da meia noite, quando seguiram para a noite de núpcias no hotel Grand Mercure Ibirapuera, na Vila Clementino, Zona Sul de São Paulo.