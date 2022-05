Ex-presidente Lula se casa com Rosângela Silva em São Paulo

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a socióloga Rosângela Silva, a Janja, se casaram na noite desta quarta-feira (foto: Reprodução/Instagram)

O ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT), pré-candidato ao cargo nas eleições de 2022, se casou na noite desta quarta-feira (18/5) com a socióloga Rosângela Silva, mais conhecida como Janja. A cerimônia, para cerca de 200 convidados, ocorreu em uma casa de festas no Brooklin, na zona sul de São Paulo.

Entre os convidados estavam os artistas Chico Buarque, Daniela Mercury e Gilberto Gil. Além de políticos próximos à Lula, tais como a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e o vice da sua chapa, Geraldo Alckmin (PSB).









Diante do risco constante de ataques de opositores, o uso de celulares pelos funcionários foi restrito, e o esquema de segurança na casa de festas, reforçado.





Uma foto de Janja vestida de noiva, feita pelo fotógrafo de Lula, Ricardo Stuckert, foi divulgada pela assessoria do petista no Instagram. Segundo o portal Uol, Janja estava com um vestido da estilista Helô Rocha, com bordados feitos por moradoras de Timbaúba dos Batistas, uma cidade da região do Seridó, no sertão do Rio Grande do Norte.









Pausa na pré-campanha



A agenda política do petista deve ser retomada na semana que vem. Além de reuniões com os presidentes dos partidos que compõem a coligação com o PT, há uma viagem agendada para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina na quarta-feira, dia 25.





Terceiro casamento



Lula se casou pela primeira vez em 1969, com a tecelã Maria de Lourdes da Silva. Em junho de 1971, Lourdes contraiu hepatite no oitavo mês de gravidez e precisou ser hospitalizada. Ela e o filho morreram durante uma cesárea de emergência, feita para tentar salvar a vida dos dois.





Três anos depois, em 1974, Lula se casou com Marisa Letícia Casa dos Santos e tiveram três filhos juntos: Fábio Luís, Sandro Luís e Luís Cláudio. Eles foram casados por 30 anos, até ela morrer em 2017.