Casamento de Lula e Janja acontece nesta quarta-feira, em São Paulo

(foto: Redes Sociais/Lula)

O ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT). pré-candidato ao cargo nas eleições de 2022, vai se casar nesta quarta-feira (18/5) com a socióloga Rosângela Silva, mais conhecida como Janja.

A cerimônia vai ser realizada em São Paulo, às 20h15, para 220 convidados. Entre os convidados estão os artistas Chico Buarque, Daniela Mercury e Gilberto Gil. Além de políticos próximos à Lula, tais como a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e o vice da sua chapa, Geraldo Alckmin (PSB).

Pausa na pré-campanha

A agenda política do petista deve ser retomada na semana que vem. Além de reuniões com os presidentes dos partidos que compõem a coligação com o PT, há uma viagem agendada para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina na quarta-feira dia 25.

Segurança reforçada

Diante do risco constante de ataques de opositores, o uso de celulares pelos funcionários será restrito, e o esquema de segurança na casa de festas, reforçado.

Terceiro casamento

Lula se casou pela primeira vez em 1969, com a tecelã Maria de Lourdes da Silva. Em junho de 1971, Lourdes contraiu hepatite no oitavo mês de gravidez e precisou ser hospitalizada. Ela e o filho morreram durante uma cesárea de emergência, feita para tentar salvar a vida dos dois.

Três anos depois, em 1974, Lula se casou com Marisa Letícia Casa dos Santos e tiveram três filhos juntos: Fábio Luís, Sandro Luís e Luís Cláudio. Eles foram casados por 30 anos, até ela morrer em 2017.