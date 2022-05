Lula e Kalil vão ter palanque único em Minas; aliança é confirmada

Aliança entre Alexandre Kalil (PSD) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é confirmada (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) A aliança entre o ex-prefeito Alexandre Kalil (PSD) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Minas Gerais, foi confirmada na noite desta quinta-feira (19/5). O deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG) , designado para cuidar das negociações, confirmou nas redes sociais que os pré-candidatos para a disputa eleitoral de outubro chegaram a um acordo.





“Tudo certo! @LulaOficial e @alexandrekalil juntos em Minas Gerais”, garantiu o senador no Twitter.





Logo em seguida, o ex-prefeito de Belo Horizonte compartilhou nas redes sociais o jingle da campanha Lula-Kalil. "Eu sou de Minas Gerais, do coração do Brasil. Quero quem vai fazer mais, eu vou colar no Kalil. Lula e Kalil! A esperança que surgiu, Minas Gerais já aplaudiu”, diz um trecho da canção.