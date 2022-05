Gleisi Hoffmann reforça avanço na aliança entre Lula e Kalil em MG

A presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, revelou em seu perfil do Twitter, nesta segunda-feira (16/5), que houve um grande avanço nas negociações de uma chapa mineira

Segundo a deputada, a aliança entre os pré-candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT), à presidência da República, e Alexandre Kalil (PSD), ao governo de Minas Gerais, está nas mãos do deputado Reginaldo Lopes.

No recado, Hoffmann aponta que o deputado vai ter grandes missões em Minas Gerais. “Importante conversa hoje com Lula e com o companheiro Reginaldo Lopes, que vai conduzir a construção do palanque Lula-Kalil e coordenar a campanha de Lula e Alckmin no Estado. Juntos para vencer em Minas e no Brasil”, apontou.