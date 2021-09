Gleisi: 'Atos de Bolsonaro estão aquém do esforço e dinheiro utilizados'

Gleisi Hoffmann, presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) (foto: AFP / Heuler Andrey - 07/04/2019 )

A deputada federal e presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT/PR), Gleisi Hoffmann, usou as redes sociais, nesta terça-feira (7/9), para se manifestar sobre os protestos a favor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e contra os ministros do Supremo Tribunal Federal.





"Até agora os atos de Bolsonaro estão aquém do esforço empreendido e dos dinheiros obscuros utilizados. São atos deles, para eles, que demonstram pavor do chefe com inquérito que envolve no Supremo. A maioria do povo que sofre com a crise foi esquecida por eles e também os ignorou nesse dia", diz ela na postagem.

