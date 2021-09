Investigado por 'rachadinha', Fabrício Queiroz vai às ruas apoiar Bolsonaro

(foto: Redes sociais/reprodução)

Fotos em redes sociais

O policial militar reformado Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Patriotas/RJ), apontado em denúncia à Justiça como operador financeiro do filho do presidente no 'esquema das rachadinhas', participou nesta terça-feira, 7 de setembro, da manifestação a favor do presidente Jair Bolsonaro, no Rio de janeiro.Foragido da Justiça após a denúncia, no final do ano passado, contra o senador de enriquecimento ilícito com dinheiro público, por meio de apropriação indébita de salário de assessores parlamentares, conduta conhecida como 'esquema da rachadinha, Queiroz chegou a ficar detido em um presídio e depois em prisão domiciliar.Hoje, o ex-policial aguarda em liberdade o julgamento da Justiça. Na denúncia contra Flávio Bolsonaro, Queiroz é apontado como operador financeiro do 'esquema da rachadinha' do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, na Assembleia Legislativa do Estado o Rio de janeiro.As fotos de Queiroz neste 7 de setembro foram publicadas em redes sociais. Em uma delas, ele aparece de camisa do Brasil ao lado do filho Felipe, a caminho de ato em apoio a Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro.Há duas semanas, o ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, suspendeu a análise da denúncia contra o senador a pedido da defesa de Queiroz. A decisão precisa ser validada pelo plenário do STJ e cabe recurso ao Supremo Tribunal de Justiça.