Queiroz: 'Minha metralhadora está cheia de balas'

AM

Queiroz é ex-assessor de Flávio Bolsonaro (foto: Redes Sociais/Reprodução) Jair Bolsonaro (sem partido) o 'abandonaram', o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), Fabricio Queiroz, usou as redes sociais, neste domingo (25/7), para responder um comentário sobre o assunto.



Leia: Queiroz manda indireta a aliados de Bolsonaro: 'Não existo para eles'



Depois de fazer uma postagem e dizer que aliados do presidente(sem partido) o 'abandonaram', o ex-assessor do senador(Republicanos-RJ),, usou as redes sociais, neste domingo (25/7), para responder um comentário sobre o assunto.

Na imagem compartilhada, Queiroz aparece com o chefe do executivo e três pessoas próximas: o deputado Hélio Negão, o assessor presidencial Max de Moura e o assessor de Flávio Bolsonaro Fernando Nascimento Pessoa, investigado no inquérito das fake news.





“É! Faz tempo que eu não existo pra esses 3 papagaios aí ! (águas de salsichas) literalmente!!! Vida segue….”, escreveu Queiroz em publicação no Facebook.









O termo “papagaio”, usado por ele, significa que Queiroz está se referindo aos três homens da foto, excluindo o presidente da “indireta”. Nesse caso, tudo indica que ele mantém contato com Bolsonaro, após as acusações de corrupção.