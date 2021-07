Queiroga comemora os 68 anos do Ministério da Saúde: 'Orgulhoso e honrado'

AM

Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga (foto: Walterson Rosa/MS) ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, usou as redes sociais, neste domingo (25/7), para comemorar os 68 anos do Ministério da Saúde. A pasta da Saúde foi criada em 25 de julho de 1953. , usou as redes sociais, neste domingo (25/7), para comemorar os 68 anos do. A pasta da Saúde foi criada em 25 de julho de 1953.





“Hoje, o Ministério da Saúde celebra 68 anos a serviço da saúde da nossa nação. Me sinto muito orgulhoso e honrado em construir parte dessa história com vocês. Viva o SUS! Viva a dedicação de cada um dos que trabalham para garantir um serviço de qualidade no Brasil”, escreveu.





%uD83C%uDF89 Hoje, o @minsaude celebra 68 anos a serviço da saúde da nossa nação. Me sinto muito orgulhoso e honrado em construir parte dessa história com vocês.



Viva o SUS! Viva a dedicação de cada um dos que trabalham para garantir um serviço de qualidade no %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83D%uDC89 pic.twitter.com/gkdlyzuapF %u2014 Marcelo Queiroga (@mqueiroga2) July 25, 2021

Em um vídeo, publicado junto com a mensagem, o chefe da pasta disse que todo mundo dentro do ministério trabalha para “ajudar o povo brasileiro’”.

“O servidor do Ministério da Saúde luta pelo mais nobre dos ideais: garantir a qualidade de vida da nossa nação”, disse.