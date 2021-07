Queiroz manda indireta a aliados de Bolsonaro: 'Não existo para eles'

Queiroz compartilha foto com Bolsonaro e amigos e manda indireta (foto: Reprodução/Facebook)

reclamou em suas redes sociais neste domingo (25/7) sobre ode aliados do presidente(sem partido). Ex-funcionário de(Patriotas-RJ), ele foi denunciado por peculato, lavagem de dinheiro e organizaçãono processo das "rachadinhas" com o filho do presidente.