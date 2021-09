Alessandro Vieira sobre Bolsonaro: 'O impeachment é seu destino'

Senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) criticou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nesta terça-feira(7/9) (foto: Agência Senado/Reprodução) No dia em que diversos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) vão às ruas para manifestar a favor do seu governo, o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) usou as redes sociais nesta terça-feira (7/9) para fazer novas e duras críticas ao chefe do Executivo.









“Não é preciso aguardar o fim do dia para apontar que Bolsonaro é um criminoso golpista, que manipula a massa para esconder rachadinhas, centrão, mansões suspeitas e a incompetência que jogou o Brasil em uma crise sanitária, econômica e social gigante. O impeachment é seu destino”, escreveu Alessandro.

Inflamados pelo presidente da República, atos contrários e favoráveis ao governo tomam conta das ruas das principais capitais do país. Apoiadores de Bolsonaro pedem a destituição de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), voto impresso e até mesmo intervenção militar com o político no poder.





Vieira é um dos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID. Ao lado dos demais senadores da oposição, demonstrou várias vezes ser crítico do chefe do Executivo. Em junho deste ano, ele admitiu que votou em Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2018 , porém, que se ‘arrependia profundamente’.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.