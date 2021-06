Alessandro Vieira: 'Votei no Bolsonaro e me arrependo profundamente'

“Eu votei no Bolsonaro no segundo turno e me arrependo profundamente”, declarou o senador em entrevista ao canal de TV para assinantes GloboNews.





Na tarde dessa terça-feira (3/6), o senador, que também é delegado da Polícia Civil, usou as redes sociais para mostrar sua indignação com as políticas públicas impostas por Bolsonaro durante a pandemia de COVID-19 no Brasil.





De acordo com Alessandro, Bolsonaro é um “desastre” que poderia ser evitado.









Politização das FA e das polícias, negacionismo homicida, boçalidade e mentira como método de governo, pandemia descontrolada e fome. Os problemas do Brasil seguem aumentando, mas vamos manter o foco: SALVAR VIDAS e evitar que o desastre se repita. E ele tem nome: Jair Bolsonaro %u2014 Senador Alessandro Vieira (@Sen_Alessandro) June 4, 2021

“Politização das Forças Armadas e das polícias, negacionismo homicida, boçalidade e mentira como método de governo, pandemia descontrolada e fome. Os problemas do Brasil seguem aumentando, mas vamos manter o foco: SALVAR VIDAS e evitar que o desastre se repita. E ele tem nome: Jair Bolsonaro”, escreveu o senador no Twitter.





Durante a pandemia no Brasil, Jair Bolsonaro negou a importância do vírus, recomendou o uso de remédios e 'tratamento precoce' sem eficácia comprovada pela ciência, negou a tomar vacina e se recusou, por diversas vezes, a comprar os imunizantes para o país.