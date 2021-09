Sérgio Reis ou Chico Buarque? Manifestantes em BH entoam músicas dos ídolos

Artistas brasileiros, com milhares de fãs e protagonistas em lados opostos no atual cenário da política brasileira. Sérgio Reis e Chico Buarque são lembrados nas manifestações de 7 de setembro em Belo Horizonte por seus admiradores, também em lados opostos.

Na Praça Sete, manifestantes cantaram 'Apesar de você', canção de Chico Buarque, uma dos maiors letristas e compositores do Brasil. A música foi música composta em 1970, em plena ditadura militar. Em um de seus versos, a letra registra: "Apesar de você/Amanhã há de ser/Outro dia/Você vai ter que ver/A manhã renascer".

Já Sérgio Reis, que começou na Jovem Guarda, se tornou astro do sertanejo, ator de novelas, foi eleito deputado federal com 45 mil votos e se tornou alvo de investigações depois de ameaças ao Supremo Tribunal Federal (STF), também foi lembrado com suas canções.