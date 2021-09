Grito dos Excluídos encerra ato contra Bolsonaro na Praça da Estação, em BH

O ato do Grito dos Excluídos, em Belo Horizonte, nesta terça-feira (7/9) da Independência seguiu para a Praça da Estação, onde encerraram o protesto e dispersaram os manifestantes. Os militantes de esquerda pediram a retirada do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) do poder.

A concentração da manifestação contra o chefe do Executivo teve início antes do previsto, às 9h, na Praça Afonso Arinos, no Centro de BH. Cartazes e camisas de “Fora Bolsonaro Genocida” deram a cara do que os manifestantes pediam: o impeachment do presidente da República.