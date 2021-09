Manifestantes em BH destacam a alta dos preços dos alimentos

LEIA MAIS 11:30 - 07/09/2021 Moradores em situação de rua com vozes distintas: pró e contra Bolsonaro

09:57 - 07/09/2021 'Grito dos Excluídos' inicia concentração em ato contra Bolsonaro, em BH

10:05 - 07/09/2021 Ambulantes esperam lucrar com manifestações do 7 de setembro em BH Durante o Grito dos Excluídos, os manifestantes não se esqueceram da crise econômica que o país enfrenta. Entre os diversos gritos de ordem, os presentes na Avenida Afonso Pena reclamaram do preço dos alimentos: "O arroz tá caro. O feijão tá caro. A gasolina tá cara. Esse é o Brasil de Bolsonaro", bradavam.

De fato, a inflação aumentou em 2021. Os preços observados nas prateleiras do mercado subiram em resposta a desvalorização do real, mudanças nos hábitos de consumo e a renda menor, com queda no poder de compra. A queda no poder de compra dos brasileiros e o aumento da inflação também estiveram nesta terça-feira, 7 de setembro, na mira dos manifestantes contrários ao governo Bolsonaro que foram às ruas de Belo Horizonte para protestar.

Carne bovina e de frango lideraram entre os itens com maior impacto sobre a inflação no primeiro semestre de 2021. E tem ainda o arroz com feijão, alimentos essenciais no prato no brasileiro.



Além deles, o valor cobrado pelo litro da gasolina no país, que em algumas regiões já ultrapassa a casa dos R$ 7, também foi alvo de críticas dos manifestantes.