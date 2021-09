Manifestações: interdição da BR-381 é único fato de destaque, diz coronel

Veículos se aglomeram com fechamento da BR-381 em Ipatinga, no Vale do Rio Doce, durante manifestação de bolsonaristas (foto: Reprodução/Twitter)

Manifestantes a favor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fecharam a BR-381 na altura de Ipatinga, no Vale do Rio Doce, nesta terça (7/9). O ato faz parte da série de atos que marcam o Dia da Independência.De acordo com o coronel Flávio Godinho, diretor de Operações da Polícia Militar de Minas Gerais, essa é a única ocorrência de destaque das manifestações até o momento no estado."É a única coisa que está fugindo da normalidade. A Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão lá. Está sendo acompanhado. Ipatinga virou um polo de reunião das pessoas que moram nas cidades próximas. Mas, está sendo conversado, é um momento de parlamentação, para que aos poucos volte à normalidade", diz Godinho.

Apoio aos caminhoneiros na BR 381, Ipatinga, MG %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 #7deSetPelaLiberdade pic.twitter.com/N9mh2WbHms %u2014 Malhena Fernandes (@MalhenaF) September 7, 2021

Godinho está na Cidade Administrativa, em BH, onde as autoridades montaram um comitê para monitorar os atos desta terça. Outro fato que chamou a atenção é a enorme fila de veículos que se formou na saída do Mineirão em direção à Praça da Liberdade, na capital.



Fazem parte da operação várias instituições. Entre elas, estão os ministérios públicos de Minas Gerais e Federal, as polícias Militar, Federal, Civil e Rodoviária Federal, o Exército, a Prefeitura de BH e o Corpo de Bombeiros.



Outras autoridades, como a Defensoria Pública e a Agência Brasileira de Inteligência (Abin), também fazem parte do monitoramento. "Essa sala de situação estará monitorando todo o estado de Minas Gerais em tempo real. Todo comando das operações será tratado nesta sala”, afirma Godinho.



Além de câmeras, o trabalho se conduz a partir de informações apuradas por agentes em campo e pela equipe de inteligência dessas autoridades.