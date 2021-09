No Twitter, Alexandre de Moraes defende 'absoluto respeito à democracia'

Um dos principais alvos de ataques do presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes publicou nesta terça-feira, 7, em sua conta no Twitter uma mensagem defendendo respeito à democracia. A postagem se deu após discurso do presidente da República na Esplanada dos Ministérios, durante um ato marcado por pedidos de destituição de ministros do STF e intervenção militar.



"Nesse Sete de Setembro, comemoramos nossa Independência, que garantiu nossa liberdade e que somente se fortalece com absoluto respeito à democracia", disse o ministro do STF.



Moraes é relator no STF do inquérito das fake news, em que Bolsonaro foi recentemente incluído como investigado a pedido dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



O ministro também é responsável pelo inquérito das milícias digitais e foi autor de decisões que desagradaram ao presidente, entre elas a prisão de aliados como o presidente do PTB, Roberto Jefferson.