Gleisi Hoffmann responde ataques de Bolsonaro: 'Cadê o Congresso Nacional?'

Deputada federal Gleisi Hoffmann (PT) e presidente Jair Bolsonaro (sem partido) (foto: Agência Senado/Agência Brasil)

A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (), deputada federal, acusou o presidente(sem partido) de fazer campanha eleitoral antecipada neste sábado (15/5). O chefe do Executivo esteve na manifestação pró-governo em Brasília, que reuniu apoiadores de diversas regiões do país e causou aglomeração.