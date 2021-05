Freixo ironiza Bolsonaro em cavalo: 'Não consigo identificar o presidente'

Deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) debochou de foto do presidente nas redes sociais (foto: Reprodução de Internet)

O deputado federal(PSOL-RJ) ironizou uma foto do presidente(sem partido) em cima de um cavalo neste sábado (15/5).O chefe do executivo participou de evento fora da programação oficial, no Centro de Tradições Gaúchas (CTG), para almoçar acompanhado dos ministros Ricardo Salles, do Meio Ambiente, Tereza Cristina, da Agricultura, e Gilson Machado, Turismo, e Tarcísio Gomes, da Infraestrutura.