Aliança entre Kalil e Lula dá novo ânimo para Duda Salabert ao Senado

Duda Salabert, vereadora de Belo Horizonte (foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press) Vereadora mais votada na história de Belo Horizonte, com 37.613 votos em 2020, Duda Salabert (PDT) sempre foi um nome tido como certo para a disputa de uma cadeira federal nas eleições de 2022. A princípio, Duda se candidataria para uma vaga como deputada federal por Minas Gerais, mas aspirações mais ousadas para tentar o posto de senadora nunca deixaram a mesa. Movimentações recentes na política mineira fizeram com que a conversa por essa possibilidade voltasse com força.









Isso porque o nome ao Senado da chapa Lula-Kalil seria do senador Alexandre Silveira (PSD-MG), presidente do PSD em Minas. Uma possível falta de identidade com o eleitorado de esquerda com Silveira pode deixar esta parcela sem candidato, já que o PT não teria um candidato – o nome ventilado tinha sido o do deputado federal Reginaldo Lopes, que já retirou sua candidatura.





Com isso, um espaço para Duda pode ser aberto, e o PDT observa isso atentamente. A equipe da vereadora afirma que há esta possibilidade, com novas conversas para que ela dispute uma cadeira no Senado.





Estado de Minas mostrou que Em novembro de 2021, omostrou que Duda recebeu convites para se juntar a outros nomes. Grupos ligados a Kalil e até a Romeu Zema (Novo), governador mineiro e provável nome à reeleição no pleito deste ano, procuraram a parlamentar visando às eleições.





O pré-candidato ao governo de Minas da chapa de Duda é Miguel Corrêa (PDT), ex-deputado federal. Ciro Gomes (PDT) é o nome para a Presidência da República.





A empolgação é real nas redes sociais, e peças publicitárias com o nome de Duda para o Senado já circulam. "Esperança dos mineiros, Duda Salabert senadora", diz uma das artes.





As convenções partidárias acontecem a partir de 20 de julho, momento em que essas escolhas começam a ficar mais claras. O registro de candidatos junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai até 15 de agosto.





Aécio Neves (PSDB), Marcelo Álvaro Antônio (PL) e Marcelo Aro (PP) são outros nomes aventados na disputa a uma cadeira de senador por Minas Gerais. As eleições serão realizadas em 2 de outubro.