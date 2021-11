Duda Salabert recebe convite de grupos ligados a Kalil e Zema

Eleita em 2020 com recorde de votos, Professora Duda Salabert (PDT) já desperta o interesse de outros partidos para as eleições gerais de 2022 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Vereadora de Belo Horizonte eleita em 2020 com recorde de votos, Professora Duda Salabert (PDT) já desperta o interesse de outros partidos para as eleições gerais de 2022. A parlamentar recebeu convites de dois grupos tidos como rivais: de Alexandre Kalil (PSD), prefeito de BH, e Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais. Os dois devem disputar o governo de Minas no pleito do ano que vem.