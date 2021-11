Após Temer convidar Kalil, presidente do MDB de MG abre as portas para Zema

Deputado Newton Jr. quer que Zema, do Novo, se mude para o MDB (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Convite a Kalil

Partido tem alas divergentes

O deputado federal Newton Cardoso Jr., presidente do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) em Minas Gerais, convidou o governador Romeu Zema (Novo), a se filiar ao partido. O aceno foi feito nesta sexta-feira (5/11), durante evento em Carmo do Paranaíba, no Alto Paranaíba. Eles estiveram ao lado de prefeitos e lideranças da região.A sugestão de Newton Jr. foi feita um dia após integrantes da alta cúpula emedebista chamarem o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), para engrossar os quadros da legenda . No grupo que se reuniu com Kalil, estava, inclusive, Michel Temer, ex-presidente da República.Em Carmo do Paranaíba, o presidente do MDB mineiro disse a Zema que as "portas" do partido estão abertas para sustentá-lo na corrida rumo à reeleição."Deixo aqui, como presidente do MDB, ao qual sou filiado há mais de 20 anos, as portas abertas. Deixar, para o senhor, um convite para que possa se filiar ao nosso partido para a disputa de sua reeleição em 2022", falou.Antes, Newton Cardoso Jr. fez menções elogiosas ao governador. "Sabemos que a união, de fato, vai ser o mote de recuperação de Minas Gerais em 2022. Sei que, hoje, o senhor tem a confiança de seu partido em todo o país. É uma referência nacional".Ontem, na Prefeitura de Belo Horizonte, Kalil recebeu diversos emedebistas. Um deles, o ex-ministro Hélio Costa, revelou que Temer foi o responsável por chamar o prefeito ao MDB."(Foi) um convite feito pelo ex-presidente da República Michel Temer, que é referência no MDB e, certamente, um emedebista histórico. Quando ele convida o prefeito Kalil para integrar o MDB, evidentemente que nós todos estamos cumprimentando Kalil e esperando que ele tome essa decisão", explicou.Quando falou da ideia de ter o prefeito belo-horizontino no partido, o ex-presidente despistou sobre a autoria da ideia."Sei que ele está sendo convidado pelo MDB. Acabei de saber pelo MDB aqui de Minas Gerais (que Kalil foi convidado) para vir para o partido. Já percebi, pelos emedebistas que estão aqui, que ele seria muito bem recebido".Ainda ontem, após saber do convite feito a Kalil, Newton Cardoso Jr. emitiu comunicado garantindo não ter sido comunicado da proposta. Ele assegurou desconhecer qualquer chamamento feito por Temer.O grupo político do prefeito tem figuras de diferentes partidos, mas um deles, Adalclever Lopes, é emedebista. Secretário municipal de Governo, o ex-presidente da Assembleia Legislativa é um dos articuladores de Kalil.Em 2020, o MDB compôs a coligação que apoiou a reeleição de Kalil na eleição municipal. Recentemente, parte da legenda tentou tirar Newton Jr. do comando da direção estadual. Ele acabou mantido no posto.No Parlamento estadual, o MDB não integra a base de apoio a Zema. Há, inclusive, deputados críticos a pontos da gestão do governador. Sávio Souza Cruz, por exemplo, é relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig).Kalil e Zema, desejados por diferentes alas emedebistas, são iminentes oponentes na disputa pelo Palácio Tiradentes