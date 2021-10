O governador Romeu Zema (Novo) está em primeiro lugar na pesquisa estimulada, com 44% (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)







A um ano das eleições, a disputa pelo governo de Minas caminha para polarização entre o governador Romeu Zema (Novo) e o prefeito de BH, Alexandre Kalil (PSD). É o que revela pesquisa de intenção de voto realizada com eleitores pelo Instituto Opus, em parceria com o Estado de Minas. No cenário estimulado, Zema tem 44% e Kalil, 22%. O deputado federal André Janones (Avante) aparece em terceiro lugar, com 4%. Em seguida, estão a deputada federal Áurea Carolina (Psol), o senador Carlos Viana (PSD), o deputado federal Reginal- do Lopes (PT) e o deputado Marcelo Alvaro Antonio (PSL), com 2%.





Se a eleição fosse hoje, Kalil venceria na capital e na Grande BH, mas Zema ganharia nas demais regiões do estado. O prefeito tem 51% em BH e 40% na Grande BH, contra 28% e 34% do governador. Nas demais regiões, Zema lidera com folga e Kalil fica em segundo, exceto no Triângulo Mineiro, onde o chefe do Executivo de BH cai para o quarto lugar, com 2%, atrás de Janones, com 11%, e de Áurea Carolina, com 4%





O diretor do Instituto Opus, Matheus Dias, avalia que Kalil precisa ter um movimento para o interior do estado. Além disso, Dias não descarta a aparição de alternativa esquerda na disputa.





“O prefeito de BH vai ter que interiorizar, se apresentar aos eleitores das regiões que não são próximas da capital. O caminho aponta mesmo para polarização entre o governador Zema e o prefeito Kalil, mas isso não impede que surjam nomes competitivos, principalmente de linha mais de esquerda, mas ideológica. Não está descartado, mas o cenário atual indica essa polarização, mas caso ele tenha real intenção, ele precisa interiorizar para que o nome seja mais conhecido, algo já realizado por Zema e que ocupa o atual posto, que dá projeção muito grande”, afirma.





Outro ponto abordado por Matheus Dias é que o cenário para o governo estadual está menos polarizado, por exemplo, do que o cenário para a Presidência da República. O motivo seria a diferença atualmente entre Kalil, malvisto por bolsonaristas, e Zema, nome simpático aos apoiadores do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido).





“Pontuaria que para presidente da República o cenário é mais polarizado que no cenário estadual por essa diferença no caso do governo de Minas. Mas, por enquanto, são duas disputas polarizadas, mesmo com diferenças de estilos e ideologia nos dois casos”, diz.

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), é citado por 22% dos eleitores mineiros (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Lula e Bolsonaro preferidos entre mineiros

A pesquisa do Instituto Opus, em parceria com o Estado de Minas, avaliou também a preferência dos mineiros na disputa presidencial do ano que vem. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que comandou o país entre 2003 e 2010, aparece à frente na corrida para o Palácio do Planalto. No cenário estimulado, o petista tem 34%, e o presidente Jair Bolsonaro, 25%.





O número de mineiros que não sabem ou não responderam e o dos que votariam em branco é maior que os demais nomes, com 14% e 9%, respectivamente. O ex-juiz federal e ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro (sem partido) e o ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes (PDT) estão empatados em terceiro lugar, com 6%.





Em quarto lugar na preferência do eleitoral mineiro, empatados com 2%, estão o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (DEM), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e o governador de São Paulo, João Doria (PSDB). O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), foi o menos citado, com 1%.





O diretor do Instituto Opus, Matheus Dias, afirma que a polarização entre Lula e Bolsonaro é aparente e que uma terceira via, ainda indefinida, não encontrou um discurso para captar mais eleitores. “Os demais candidatos ainda não encontraram um público ou um discurso para se destacar no estado. Eles precisam buscar mais projeção para se apresentar como alternativa viável a essa terceira via”, avalia.

O pesquisador também lembra a importância de Minas Gerais no pleito. O estado é o segundo maior colégio eleitoral do país, com 15.692.491 pessoas aptas a votar, atrás apenas de São Paulo, que tem cerca de 33 milhões de eleitores. “Geralmente, quem ganha em Minas Gerais ganha no Brasil. Além de ser o segundo colégio eleitoral, é um estado expressivo e diverso. Ao Norte tem uma característica, outra no Sul, e isso reflete um pouco do que encontramos no Brasil, e observamos também que a intenção de voto tem semelhança com o que se vê no país”.





Outro ponto destacado por Matheus Dias são os perfis da maioria dos eleitores de Lula e Bolsonaro. “Lula parece mais próximo da população de renda mais baixa, enquanto Bolsonaro se destaca com votos de evangélicos. Acontece em Minas Gerais, mas é algo, novamente, que se vê no restante do Brasil”.





Anastasia tem ampla vantagem para o Senado

Outro cenário avaliado pela pesquisa do Instituto Opus, em parceria com o Estado de Minas, é a disputa pelo Senado em 2022. Minas Gerais vai eleger um candidato para ocupar uma cadeira, com o fim do mandato de oito anos de Antonio Anastasia (PSD), que vai disputar a vaga novamente.





O levantamento colheu a intenção de voto estimulada para senador. O ex-governador de Minas aparece com ampla vantagem, 26% da preferência dos mineiros.





Em seguida estão o deputado federal André Janones (Avante), com 7%, seguido do deputado federal Reginaldo Lopes (PT), 5%, da vereadora Duda Salabert (PDT), 4%, e do deputado estadual Agostinho Patrus (PV), 3%. Indecisos brancos ou nulos, 19%; não sabem ou não responderam, 33%.





O diretor do Instituto Opus, Matheus Dias, ratifica o favoritismo de Anastasia, mas lembra que a disputa é aberta por causa do perfil do Senado. “O atual senador Anastasia é muito conhecido, foi governador, senador por anos, e é nome de referência na política, está à disposição há diversos anos, mas o Senado sempre é mais aberto. Está mais distante do eleitorado, não só em Minas, mas em todo o Brasil, até pela própria dinâmica da Casa, por ser mais centrada do que a Câmara, por exemplo, com mandatos mais curtos e mais representantes. No momento, a situação é muito confortável para Anastasia”, afirma.





A pesquisa do Instituto Opus, em parceria com o Estado de Minas, entrevistou mil eleitores via ligação telefônica, espalhados por 273 cidades do estado. O levantamento foi feito entre 27 e 30 de setembro. A margem de erro é de 3,2%, e o intervalo de confiança é de 95%.