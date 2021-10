Eleições 2022: Lula à frente de Bolsonaro em Minas, diz pesquisa

Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) (foto: Marcos Corrêa/Presidência da República; Apu Gomes/AFP)



Pesquisa do Instituto Opus , em parceria com o Estado de Minas , avaliou também a preferência dos mineiros na disputa presidencial do ano que vem. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que comandou o país entre 2003 e 2010, aparece à frente na corrida para o Palácio do Planalto. No cenário estimulado, o petista tem 34%, e o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), 25%. Pesquisa do, em parceria com o, avaliou também a preferência dos mineiros na disputa presidencial do ano que vem. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que comandou o país entre 2003 e 2010, aparece à frente na corrida para o Palácio do Planalto. No cenário estimulado, o petista tem 34%, e o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), 25%.





Em quarto lugar na preferência do eleitoral mineiro, empatados com2%, estão o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (DEM), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e o governador de São Paulo, João Doria (PSDB). O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), foi o menos citado, com 1%. O número de mineiros que não sabem ou não responderam e o dos que votariam em branco é maior que os demais nomes, com 14% e 9%, respectivamente. O ex-juiz federal e ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro (sem partido) e o ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes (PDT) estão empatados em terceiro lugar, com 6%.Em quarto lugar na preferência do eleitoral mineiro, empatados com2%, estão o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (DEM), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e o governador de São Paulo, João Doria (PSDB). O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), foi o menos citado, com 1%.





O pesquisador também lembra a importância de Minas Gerais no pleito. O estado é o segundo maior colégio eleitoral do país, com 15.692.491 pessoas aptas a votar, atrás apenas de São Paulo, que tem cerca de 33 milhões de eleitores.





"Geralmente, quem ganha em Minas Gerais ganha no Brasil. Além de ser o segundo colégio eleitoral, é um estado expressivo e diverso. Ao Norte tem uma característica, outra no Sul, e isso reflete um pouco do que encontramos no Brasil, e observamos também que a intenção de voto tem semelhança como que se vê no país".





Outro ponto destacado por Matheus Dias são os perfis da maioria dos eleitores de Lula e Bolsonaro. "Lula parece mais próximo da população de renda mais baixa, enquanto Bolsonaro se destaca com votos de evangélicos. Acontece em Minas Gerais, mas é algo, novamente, que se vê no restante do Brasil".





A pesquisa do Instituto Opus, em parceria com o Estado de Minas, entrevistou mil eleitores via ligação telefônica, espalhados por 273 cidades do estado mineiro. A coleta aconteceu na última semana, entre terça (27) e quinta-feira (30). A margem de erro é de 3,2, e o intervalo de confiança é de 95%.