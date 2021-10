Eleições 2022: pesquisa indica vantagem de Anastasia para o Senado

Antonio Anastasia lidera as pesquisa de intenção de voto estimulada para o Senado (foto: Waldemir Barreto/Senado) Estado de Minas , traçou o cenário eleitoral mineiro para disputa do Senado em 2022. Minas Gerais vai eleger um candidato com o fim do mandato de oito anos de Antonio Anastasia (PSD), que deve disputar a vaga novamente. Pesquisa do Instituto Opus, em parceria com o, traçou o cenário eleitoral mineiro para disputa do Senado em 2022. Minas Gerais vai eleger um candidato com o fim do mandato de oito anos de Antonio Anastasia (PSD), que deve disputar a vaga novamente.









Em seguida está o deputado federal André Janones (Avante), com 7%, seguido do deputado federal Reginaldo Lopes (PT), 5%, da vereadora Duda Salabert (PDT), 4%, e do deputado estadual Agostinho Patrus (PV), 3%. Indecisos brancos ou nulos, 19%; não sabem ou não responderam, 33%.





Infogram O diretor do Instituto Opus, Matheus Dias, ratifica o favoritismo de Anastasia, mas lembra que a disputa é aberta por causa do perfil do Senado.





"O atual senador Anastasia é muito conhecido, foi governador, senador por anos, e é nome de referência na política, está à disposição há diversos anos, mas o Senado sempre é mais aberto. Está mais distante do eleitorado, não só em Minas, mas em todo o Brasil, até pela própria dinâmica da Casa, por ser mais centrada do que a Câmara, por exemplo, com mandatos mais curtos e mais representantes. No momento, a situação é muito confortável para Anastasia", afirma.





A pesquisa do Instituto Opus, em parceria com o Estado de Minas , entrevistou mil eleitores via ligação telefônica, espalhados por 273 cidades do estado. O levantamento foi feito entre 27 e 30 de setembro. A margem de erro é de 3,2%, e o intervalo de confiança é de 95%.