Em reunião com Temer, Kalil recebe convite para se filiar ao MDB

Michel Temer e Alexandre Kalil se reuniram nesta quinta-feira (4/11) (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press)



O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), tem convite para se filiar ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB). A oferta foi feita nesta quinta-feira (4/11), durante reunião dele com integrantes da alta cúpula emedebista. O ex-presidente da República Michel Temer esteve presente.





O encontro ocorreu na sede da prefeitura belo-horizontina, no Centro da cidade. Temer foi um dos que confirmou o convite a Kalil, mas despistou a respeito da "paternidade" da ideia. O ex-ministro e ex-senador Hélio Costa, também presente ao bate-papo, porém, afirmou que o aceno partiu justamente de Temer.





"Sei que ele está sendo convidado pelo MDB. Acabei de saber pelo MDB aqui de Minas Gerais (que Kalil foi convidado) para vir para o partido. Já percebi, pelos emedebistas que estão aqui, que ele seria muito bem recebido", disse o ex-presidente, em entrevista após a agenda.





Hélio Costa, por sua vez, "revelou" o autor da sugestão.





"(Foi) um convite feito pelo ex-presidente da República Michel Temer, que é referência no MDB e, certamente, um emedebista histórico. Quando ele convida o prefeito Kalil para integrar o MDB, evidentemente que nós todos estamos cumprimentando Kalil e esperando que ele tome essa decisão".





O grupo político de Kalil, iminente candidato ao governo mineiro em 2022, tem a presença de lideranças de diferentes agremiações, como o presidente da Assembleia Legislativa de MG, Agostinho Patrus (PV). Um dos interlocutores mais próximos ao prefeito, no entanto, é o emedebista Adalclever Lopes, que ocupa a secretaria municipal de governo.





Em 2020, o MDB compôs a coligação que apoiou a reeleição de Kalil na eleição municipal.





Apoio em 2022 na pauta

Kalil está no PSD desde 2019. O presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab, deseja dar autonomia ao prefeito na condução de eventual candidatura ao Palácio Tiradentes. Os pessedistas avaliam que Kalil pode ser "carro-chefe" da estratégia de montar palanques regionais fortes. Os nomes locais são considerados importantes na sustentação à hipotética participação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), na corrida presidencial.





Se Kalil ficar no PSD, os emedebistas planejam discutir apoio a ele no próximo pleito em tempo oportuno.





De acordo com Michel Temer, a decisão caberá ao diretório local, comandado pelo deputado federal Newton Cardoso Junior.





"Certamente, vamos começar (a debater) mais para a frente. Mas a decisão é local", assegurou.





Quem também pregou respeito à decisão da Executiva estadual foi Hélio Costa.





"Kalil é uma pessoa muito querida. Independentemente de partidos, é uma pessoa que tem história na cidade, popular, com aceitação muito grande em todas as classes em BH e, possivelmente, em Minas Gerais".





'Romaria' de emedebistas

Temer veio a Belo Horizonte para se encontrar com empresários e lideranças do mundo político. Por isso, pediu uma visita de cortesia ao prefeito.





Ao lado dele, estiveram figuras como Romero Jucá, ex-senador por Roraima. O deputado federal emedebista Fábio Ramalho (MG) também bateu ponto.





A Prefeitura de BH recebeu, ainda, nomes do MDB como os deputados estaduais Sávio Souza Cruz e Tadeu Martins Leite.





Recentemente, parte do MDB mineiro tentou tirar Newton Cardoso Junior do comando da direção estadual. Ele acabou mantido no posto.