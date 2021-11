Novembro Azul: presidente da Câmara de BH cobra mobilização de vereadores

Vereadora Nely Aquino (Podemos), presidente da Câmara de BH (foto: Abraão Bruck/Câmara Municipal de Belo Horizonte) A vereadora Nely Aquino (Podemos), presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, cobrou nesta terça-feira (9/11), em reunião ordinária, uma mobilização dos homens para conscientização por conta do Novembro Azul. O mês de novembro é marcado pela campanha mundial de combate ao câncer de próstata , que pode ser tratado de melhor maneira a partir da detecção precoce do exame de toque retal.









"Já estamos no dia nove e eu estou aguardando os vereadores se movimentarem para organizar as ações do mês de novembro. As mulheres se organizaram e tiveram diversas ações, então, olha vereadores, estou à disposição, a administração da Câmara também, para que vocês se organizem para as ações de conscientização do câncer de próstata, Novembro Azul", afirmou Nely Aquino.





A manifestação da presidente da Câmara de BH aconteceu após o vereador Rubão (PP) citar a importância do exame de toque para prevenção do câncer de próstata. O parlamentar tem a idade recomendada para realização do teste.





"Estamos no mês de novembro, Novembro Azul. Se você ainda não fez o seu toque lá para ver se você tem problema de próstata vai lá, faz esse exame. É uma coisa importantíssima, salva vidas. Não tem nada de constrangedor (...) homem tem que fazer o exame. Assim como a gente teve o outubro rosa, criado aí uma força-tarefa, vamos dizer assim, de prevenção feita pela nossa presidente Nely vamos novamente fazer isso com o câncer de próstata, no Novembro Azul", disse Rubão.





Na reunião da tarde desta terça, que durou 44 minutos, mais do que o esperado já que um problema de conexão impediu brevemente a participação de alguns vereadores que estavam em regime remoto, os vereadores aprovaram em primeiro turno um projeto de lei de autoria do vereador Rubão. O texto prevê que motoristas por aplicativos que circulam na cidade de Belo Horizonte utilizem, caso queiram, adesivos fluorescentes nos carros para identificação externa.