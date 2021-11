Vereadores da CPI da BHTrans aprovam relatório e sugerem indiciamentos

Empresa de ônibus da capital mineira foi alvo de CPI encerrada nesta segunda (8/11) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Entenda a CPI da BHTrans

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Empresa de Transporte de Belo Horizonte (BHTrans), instalada pela Câmara Municipal de BH, aprovou nesta segunda-feira (8/11) o relatório final do colegiado, de 460 páginas. O texto, elaborado pelo vereador Reinaldo Gomes Preto Sacolão (MDB), relator da comissão, sugere o indiciamento de 31 pessoas, entre funcionários e ex-funcionários da BHTrans, empresários ligados a empresas de ônibus e o prefeito Alexandre Kalil (PSD), além de uma empresa.O relatório, aprovado por unanimidade com os sete votos possíveis, aponta 12 crimes cometidos e, apesar de indiciar Alexandre Kalil (a partir de suposta conivência com as ações na BHTrans) e outros funcionários públicos, foca especialmente nos empresários de ônibus, com a recomendação de incriminação por formação de cartel. O documento seguirá ao Ministério Público de Contas (MPC) e ao Ministério Público de Minas Gerais, que vão dar sequência às investigações.Apesar da unanimidade em torno do relatório, Bella Gonçalves (PSOL) e Claudiney Dulim (Avante) emitiram votos críticos. Para eles, não há elementos que sustentem o pedido de indiciamento do prefeito.associação criminosa, estelionato, prevaricação, falsidade ideológica, advocacia administrativa, falso testemunho e supressão de documento.associação criminosa, estelionato, falsidade ideológica e prevaricação.organização criminosa.prevaricação e peculato na modalidade culposa.estelionato.falsidade ideológica.formação de cartel, associação criminosa, falso testemunho.apropriação indébita.formação de cartel, associação criminosa e estelionato.formação de cartel, associação criminosa, estelionato, apropriação indébita e infração de medida sanitária.empresário - formação de cartel, associação criminosa e estelionato.formação de cartel.formação de cartel.formação de cartel.formação de cartel.formação de cartel.formação de cartel, associação criminosa, estelionato, apropriação indébita, infração de medida sanitária e formação da associação criminosa.formação de cartel.formação de cartel.formação de cartel, associação criminosa, estelionato e formação da associação criminosa.formação de cartel.formação de cartel.formação de cartel.formação de cartel.formação de cartel, associação criminosa, estelionato, apropriação indébita, infração de medida sanitária e formação da associação criminosa.formação de cartel, associação criminosa, estelionato, apropriação indébita, infração de medida sanitária e formação da associação criminosa.formação de cartel.formação de cartel.formação de cartel.formação de cartel.formação de cartel, associação criminosa e formação de associação criminosa.formação de cartel, associação criminosa e formação da associação criminosa:peculato, prevaricação, condescendência criminosa, desatender, sem motivo justo, os pedidos de informação da Câmara, quando feitos a tempo e em forma regular, praticar ato administrativo contra expressa disposição de lei ou omitir-se na prática daquele por ela exigido, e omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do Município, sujeitos à sua administração.A CPI da BHTrans apurou, a partir do contrato vigente da BHTrans com as empresas de ônibus (criado em 2008), a prestação de serviços da empresa e omissão dolosa e recorrente da empresa, fundada em 1991, com a fiscalização do transporte público coletivo municipal.A comissão concluiu que houve "diversas irregularidades cometidas na própria execução dos serviços outorgados, com profundos reflexos econômicos e sociais, gerando ganhos indevidos aos consórcios concessionários e às empresas prestadoras e prejuízos à população", segundo trecho de apresentação exibida nesta segunda, dia da votação.A CPI, presidida por Gabriel Azevedo (sem partido), foi instalada para examinar "caixa preta" da empresa, que teve extinção sancionada por Kalil em outubro deste ano após aprovação de texto na Câmara de BH. Na reunião desta segunda, inclusive, o relatório foi retirado simbolicamente de uma caixa preta e distribuído.A comissão foi instalada em 10 de maio deste ano, com a assinatura de 20 vereadores. A CPI, que teve 60 reuniões, aprovou 109 requerimentos, fez 60 pedidos de informações, ouviu 44 pessoas e pediu quebras de sigilo fiscal, bancário e telemático de 31 pessoas.