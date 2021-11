Randolfe defende decisão de Rosa Weber: 'Calote, não'

AM

Senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) (foto: Marcos Oliveira/Agência Senado) O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) criticou o movimento realizado nesta segunda-feira (8/11) em defesa da PEC dos Precatórios. “Auxílio, sim! Calote, não”, disse nas redes sociais.

De acordo com Randolfe, nunca antes na história do nosso país o centrão esteve tão empenhado “em uma causa”. “Saúde, educação, vacina? Não! Orçamento Secreto, torneira de dinheiro público para as eleições!”, afirmou.





Ainda segundo o senador, a decisão da ministra Rosa Weber deve ser mantida “em defesa do Brasil”.





Em um vídeo, feito junto ao post, Randolfe disse que assistiu a uma peregrinação de deputados ao STF conduzidos por Arthur Lira, presidente da Câmara.

“O que o deputado Arthur Lira foi conversar com o STF foi pressionar para julgar favoravelmente a transferência de dinheiro”, disse. “Eu tenho confiança na responsabilidade do STF. Alguns que diziam que queriam fechar o Supremo, agora querem manter esta pouca vergonha. Dinheiro de toma lá dá cá. Para comprar deputado? Para o governo aprovar as coisas de seu interessse”, afirmou.

A ministra seguiu o mesmo entendimento que já deu nos últimos dias em outra duas ações que questionam a votação da PEC, cujo texto-base foi aprovado em primeiro turno pelos deputados na semana passada.