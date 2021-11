PEC dos Precatórios: Bolsonaro diz que decisão de Rosa Weber é 'política'

LEIA TAMBÉM: Arthur Lira está sob fogo cruzado com a PEC dos Precatórios no plenário

“Os argumentos usados pela relatora do Supremo não são justos, dizer que nós estamos barganhando. Como posso barganhar se quem é o dono da caneta é o relator, um parlamentar? E não é [orçamento] secreto, porque está no Diário Oficial da União”, disse Bolsonaro.





De acordo com o presidente, a medida de Rosa Weber tem caráter “político”. “Há um excesso de interferência do Judiciário no Executivo. Isso não é, no meu entender, o papel do Supremo. Quem quer ser presidente da República, quem quer decidir, que se candidate“, afirmou.

No domingo (7/11), Rosa Weber deu um prazo de 24 horas para que a Câmara dos Deputados se manifeste sobre uma ação apresentada pelo deputado e ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia (sem partido-RJ) contra a votação da PEC dos Precatórios.

A ministra seguiu o mesmo entendimento que já deu nos últimos dias em outra duas ações que questionam a votação da PEC, cujo texto-base foi aprovado em primeiro turno pelos deputados na semana passada.