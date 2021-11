Bolsonaro diz que Moro agia de forma 'camuflada' e com 'interesse político'

AM

Moro e Bolsonaro (foto: AGÊNCIA BRASIL/REPRODUÇÃO) O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse, nesta segunda-feira (8/11), que o ex-juiz Sergio Moro agia de forma camuflada e com interesse político.

“Você começa a entender um pouco mais as coisas, começa a entender o que eu passei com o ministro Sergio Moro. Ele sempre teve um propósito político, nada contra, mas fazia aquilo de forma camuflada”, disse.

O ex-juiz largou a magistratura para se tornar ministro da Justiça e Segurança Pública no governo do presidente Bolsonaro. Cerca de nove meses antes, ele foi um dos responsáveis pela prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em abril de 2020, Moro deixou o cargo de ministro e acusou Bolsonaro de tentar interferir na Policia Federal (PF).





"Ele tinha um prestígio muito grande, fez um trabalho bom na Lava-Jato, ajudou a redirecionar o futuro do Brasil. Mas o propósito político começa a se revelar agora, ser candidato é um direito dele. Estamos aí para o debate, se viermos a ser candidatos, a gente vai trocar ideias, ir para o debate, sem problema nenhum", disse. Ele tinha sim intenção de ir para o Supremo , no primeiro momento eu achei justa a intenção dele e depois passei a conhecê-lo um pouquinho melhor. Daí o que eu queria na PF? Não era interferir em nada, era interlocução", disse Bolsonaro.

As declarações do presidente foram dadas em entrevista exclusiva para a Jovem Pan, nesta segunda-feira (8/11).