Pesquisa: Zema lidera e é seguido por Kalil na disputa pelo governo de MG

Zema e Kalil concentram disputa pelo Palácio Tiradentes (foto), sede do governo mineiro (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Líderes crescem em cenário 'restrito'

Anastasia tem folga na disputa por vaga no Senado

Governo Zema tem boa aprovação

A pesquisa

A menos de um ano para a eleição do próximo ano, o governador Romeu Zema (Novo) lidera a disputa pelo poder Executivo de Minas Gerais. Levantamento do Instituto Paraná Pesquisas mostra que a reeleição é apoiada por 46,5% dos entrevistados. Em segundo lugar, está o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD): ele detém 22,5% das intenções de voto. Os números foram divulgados nesta terça-feira (09/11).O cenário atual da corrida ao Palácio Tiradentes mostra certa polarização entre Zema e Kalil. O deputado federal André Janones (Avante), terceiro colocado, está 16,8 pontos porcentuais atrás do vice-líder. Ele soma 5,7%.Janones está atrás dos potenciais votos brancos e nulos, que representam 9,4% das respostas. Indecisos são 5,6%.Na quarta posição, aparece Duda Salabert, vereadora de Belo Horizonte pelo PDT, com 2,8%. Depois, vem o senador Carlos Viana, colega de Kalil no PSD, que angariou 2,2% das menções.O deputado federal Reginaldo Lopes (PT) tem 2,1%; Marcio Lacerda, ex-prefeito de Belo Horizonte e, neste momento, sem filiação partidária, aparece com 1,7%.Áurea Carolina (PSOL) e Marcelo Álvaro Antonio (PSL), outros representantes de Minas Gerais na Câmara dos Deputados, não chegaram a um ponto porcentual. Eles somam, respectivamente, 0,8% e 0,6%.As intenções de voto de Zema e Kalil crescem ligeiramente em um segundo cenário, com menos nomes no levantamento a respeito do governo. Em disputa com cinco participantes, o governador tem 48,6%, ante 23,9% do prefeito belo-horizontino.Janones vem na sequência, com 5,9%. Ele é seguido por Duda Salabert, que soma 3,6%. Marcio Lacerda tem 2%. Nesse cenário, brancos e nulos são 9,8%; indecisos, 6,2%.Em 2022, os eleitores mineiros vão às urnas para renovar uma das três cadeiras do estado no Senado Federal. Em busca da reeleição, Antonio Anastasia (PSD) é o líder, com 25,5%.Por ter 10,1%, André Janones ocupa a segunda posição. Duda Salabert é a terceira, com 7,6%. Reginaldo Lopes tem 5,4%.Em seguida, aparece um grande bloco de eventuais candidatos separados por poucos décimos. O presidente da Assembleia Legislativa, Agostinho Patrus (PV), abre o pelotão, com 3,6%; Marcelo Aro (PP), deputado federal e líder de Zema em Brasília, soma 2,6%.Depois deles, há Roberto Carvalho (PT), ex-vice-prefeito de BH, com 2%. Julvan Lacerda (MDB), presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM), chegou a 1,9%.A corrida pela Câmara Alta do Legislativo tem grandes índices de indecisão. Enquanto 26,8% declararam voto em branco ou manifestaram o desejo de anular, outros 14,4% não souberam opinar.Em outro cenário sobre o Senado, com a participação do deputado estadual Cleitinho Azevedo (Cidadania), próximo politicamente a André Janones, Anastasia tem 26,8%.A vice-liderança é ocupada, justamente, por Cleitinho, com 10,6%. Duda Salabert aparece com 8,2%.Em seguida, vêm Reginaldo Lopes (5,8%) e Marcelo Alvaro Antonio (3,8%). O empresário Salim Mattar, que atuou no governo de Jair Bolsonaro (sem partido) como secretário especial de Desestatização e Privatização do Ministério da Economia, soma 2,5%. Julvan Lacerda conseguiu 1,8%.Nessa "fotografia", brancos e nulos representam 25,6%, enquanto 15,1% dos entrevistados não souberam ou não opinaram.Segundo o Instituto Paraná, 72,3% dos habitantes do estado aprovam a gestão de Romeu Zema, ante 22,4% de desaprovações e 5,3% de abstenções.No que tange à avaliação da administração, 35,2% pensam que Zema faz bom governo; 16,6% creem que a gestão é ótima. Para 32,6%, o governo é regular. Outros 8,3% apontam que o atual mandato é péssimo; avaliações ruins são 5,2%. Houve 2,1% de abstenções.Para construir o levantamento, os pesquisadores ouviram 1.540 pessoas em 92 municípios mineiros. As entrevistas foram feitas entre os dias 3 e 5 deste mês. A margem de erro é de 2,5% para mais ou para menos. O nível de confiabilidade dos dados coletados é de 95%.