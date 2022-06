Lula tem vantagem de 12 pontos sobre Bolsonaro, mostra FSB Pesquisa

Em comparação a maio, Lula perdeu dois pontos enquanto Bolsonaro se manteve na mesma margem (foto: Divulgação/Ricardo Stuckert/Alan Santos/PR) Uma pesquisa feita pelo Instituto FSB Pesquisa, divulgada nesta segunda-feira (13/6), aponta que o pré-candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 12 pontos percentuais à frente do presidente Jair Bolsonaro (PL) nas intenções de voto.





Além do petista e do presidente Bolsonaro, aparecem na pesquisa Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), André Janones (Avante), Felipe D'Ávila (Novo), José Maria Eymael (DC), Vera Lúcia (PSTU), Sofia Manzano (PCB), Luciano Bivar (UNIÃO), Leonardo Péricles (UP) e Pablo Marçal (PROS).





O pré-candidato Ciro Gomes tem 9% da intenção de votos. Já Simone Tebet aparece com 2%. Os pré-candidatos André Janones e Felipe D'Ávila têm 1% da intenção de votos, cada um. José Maria Eymael, Vera Lúcia, Sofia Manzano, Luciano Bivar, Leonardo Péricles e Pablo Marçal aparecem com zero. De acordo com a empresa, juntos eles representam 2% da intenção de votos.





Nessa categoria, 5% responderam que não preferem nenhum candidato. Já 2% votariam nulo/branco.





O Instituto também avaliou a intenção de votos espontânea, questionando em quem os entrevistados votariam caso as eleições fossem hoje. Dentro deste cenário, o ex-presidente Lula têm 40% dos votos, tendo caído um ponto desde a última pesquisa divulgada no dia 22 de maio. Já o presidente Bolsonaro aparece com 29%, mantendo o percentual desde o último levantamento.

Entre os entrevistados, 3% responderam que preferem o pré-candidato Ciro Gomes e 1%, a pré-candidata do MDB, Simone Tebet. Já 15% não sabem ou não responderam, 7% responderam que não preferem nenhum candidato e 4% votariam nulo. Além disso, 2% dos entrevistados afirmaram que preferem outros candidatos.





A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O registro no TSE é: BR-03958/2022.