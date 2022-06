Bolsonaro diz que Petrobras 'não tem viés social' e defende privatização

(foto: Alan Santos/PR)

Dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) apontam que houve aumento de 0,4% no preço médio da gasolina comum para o consumidor, na semana passada em relação à anterior. Segundo o órgão, o custo médio do combustível nas bombas em todo o país foi de R$ 7,247 por litro, na semana de 5 a 11 de junho.









O estado com o maior preço de gasolina atualmente é a Bahia, que, de acordo com a ANP, apresenta média de R$ 7,972, e a mais barata é encontrada no Amapá, onde o preço médio é de R$ 6,504 por litro no custo para o consumidor final.





O Distrito Federal aparece na quarta colocação entre as gasolinas mais caras do Brasil. O preço nos postos gira em torno de R$ 6,990 a R$ 7,990, com a média geral de R$ 7,729.





A pesquisa da ANP indica o preço real praticado pelos postos de combustível, e não o que é definido pela Petrobras nas refinarias. O último reajuste feito pela estatal foi em 10 de março, de 18,8%.





De acordo com a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), a defasagem da gasolina em relação aos preços do mercado internacional já chega a quase 20%. Há expectativa de que a petrolífera anuncie um novo aumento ainda nesta semana.





*Estagiários sob a supervisão de Cida Barbosa