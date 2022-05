Servidores chamam de 'golpe' estudo de privatização da Petrobras

Servidores chamam de 'golpe' estudo de privatização (foto: Fernanda Strickland)

Durante declaração do estudo para a privatização da Petrobras, servidores que estão em busca do reajuste salarial provocaram o ministro da Economia, Paulo Guedes, chamando o decreto de "golpe''. O chefe da pasta, por sua vez, rebateu as críticas, jogando a culpa no governo anterior.