Câmara aprova projeto que torna lei o Dia Nacional do Cristão

Com a validação, o texto agora segue para o Senado. A proposta, que estabelece a celebração anual no primeiro domingo de junho, foi apresentada pelos deputados Soraya Manato (PTB-ES) e Eli Borges (PL-TO).

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (12/5), em votação simbólica, sem contagem de votos, o projeto que cria o Dia Nacional do Cristão.

Câmara aprova projeto do Dia Nacional do Cristão





Também será analisada a proposta que discute instituir garantias e direitos para o livre exercício de crença e dos cultos religiosos.





A escolha do primeiro domingo de junho como marco da celebração foi justificada com base em datas de quatro concílios: um em Nicéia (ano 325), dois em Constantinopla (anos 381 e 553) e um em Éfeso (ano 431). Todos têm em comum atividades no mês de junho.