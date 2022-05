Osmar Terra confunde Boulos com presidente do instituto de pesquisas

Osmar Terra publicou uma foto de Guilherme Boulos (PSOL) e de Manuela Dávila (PCdoB) para criticar as pesquisas eleitorais do Instituto Quaest (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)

O médico Osmar Terra publicou uma foto de Guilherme Boulos (PSOL) e de Manuela Dávila (PCdoB) para criticar as pesquisas eleitorais do Instituto Quaest. O ex-ministro acabou confundido Boulos com o presidente da instituição, Felipe Nunes.





No post, Terra, que é amigo de Jair Bolsonaro (PL), diz que as pesquisas são manipuladas e sugere que o Instituto é alinhado ao petismo.





Manuela foi vice de Fernando Haddad (PT) nas eleições presidenciais de 2018. Os dois disputaram o segundo turno com Bolsonaro.





Para quem não conhece, este é Felipe Nunes, o Diretor da Quaest, Que fez pesquisa eleitoral para Presidente, publicada hoje 11/05/22. Ela dá ampla vantagem a Lula... É possivel acreditar na isenção? pic.twitter.com/nJR7GMBIou — Osmar Terra (@OsmarTerra) May 12, 2022

"Para quem não conhece, este é Felipe Nunes, o Diretor da Quaest, que fez pesquisa eleitoral para Presidente, publicada hoje 11/05/22. Ela dá ampla vantagem a Lula... É possível acreditar na isenção?", questionou.





Os seguidores de Terra avisaram o médico sobre o equívoco, mas ele insistiu no erro. "Não. É parecido, mas é o Felipe, segundo publicação da rês. Compare com essa outra foto", mostrou.





A foto publicada por Terra para comparação é de Guilherme Boulos.





Com isso, o ex-ministro acabou virando piada nas redes sociais. O Movimento Brasil Livre (MBL) chegou a republicar a publicação e brincar com o assunto. "O cara não tá bem."





Pesquisa





Pesquisa da Quaest Consultoria divulgada, nesta quinta-feira (12/5), e contratada pela Genial Investimentos aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto para a Presidência no primeiro turno, com 46%, no cenário em que há mais candidatos na pesquisa estimulada - quando uma lista com os nomes dos pré-candidatos é apresentada ao entrevistado. O presidente Jair Bolsonaro aparece em segundo lugar, com 29%.





Com 46%, Lula possui mais intenções de voto do que os demais pré-candidatos somados (44%) e há a possibilidade de vitória em primeiro turno. No entanto, por conta da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, a pesquisa aponta a chance de a disputa ir para o segundo turno.