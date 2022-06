Bolsonaro admite que servidores federais ficarão sem reajuste salarial

Os servidores federais não terão reajuste salarial este ano, disse o presidente Jair Bolsonaro, nessa segunda-feira. Segundo ele, o governo federal estuda a possibilidade de dobrar o valor do auxílio-alimentação de todas as categorias do funcionalismo ainda em 2022."A ideia minha era dar pelo menos 5% para o servidor , cortando de ministérios", disse o chefe do Executivo federal em conversa com jornalistas em frente ao Palácio do Planalto. “Estamos tentando agora, tem que vencer a legislação eleitoral, dobrar, no mínimo, o valor do auxílio-alimentação", declarou.Bolsonaro disse ainda que o reajuste de servidores e a reestruturação de carreiras no funcionalismo federal serão incluídos no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2023.Na quinta-feira passada, o ministro da Economia, Paulo Guedes disse : "O governo federal não conseguiu dar aumento de salários, mas reduziu impostos para 200 milhões de brasileiros, ao invés de ajudar só o funcionalismo, que ajudou nessa guerra. Logo ali na frente, vai ter aumento, vamos fazer reforma administrativa”.