Bolsonarista Luciano Hang tem Twitter e YouTube bloqueados pela PF

Luciano Hang é apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL) (foto: Redes Sociais/Reprodução)









Além de Luciano Hang, mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas residências de Afrânio Barreira Filho, dono do grupo Coco Bambu; Ivan Wrobel, da W3 Engenharia; José Isaac Peres, dono da gigante de shoppings Multiplan; André Tissot, da Sierra Móveis; Marco Aurélio Raymundo, o Morongo, da Mormaii; Meyer Nigri, da Tecnisa; e José Koury, dono do Barra World Shopping, no Rio de Janeiro.













O empresário Luciano Hang, apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), teve suas contas nas redes sociais bloqueadas pela Polícia Federal (PF), nesta quinta-feira (25/8).