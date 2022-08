Malafaia sobre Moraes: "desgraçado que rasga a Constituição"

O pastor Silas Malafaia publicou um vídeo, nesta quinta-feira (25/8), com ataques ao ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e chamando a população para as manifestações de 7 de Setembro. O religioso postou o material com o título "Vergonha! O desgraçado que rasga a Constituição".



Na gravação, o pastor mostrou a foto de Moraes e fez questionamentos ao inquérito das fake news - que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF), sob relatoria do ministro. Segundo Malafaia, a investigação é "imoral" e "inconstitucional".



"Não está no ordenamento jurídico do Brasil. Esse desgraçado, ao mesmo tempo, é vítima, delegado, promotor e juiz. Nem na inquisição se viu isso. É uma aberração que mancha o Judiciário brasileiro. Ele rasga a constituição", diz.Ele repete que Moraes "rasga a Constituição" e pergunta "quem vai parar esse desgraçado". "Estamos vivendo um Estado policial, igual ao nazismo, ao fascismo, ao comunismo", continuou. "Isso aqui é Nicarágua, China, Coreia, Cuba e Venezuela?".O pastor também cita, entre outros, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a imprensa, os outros ministros do STF e o Senado. "A história não vai perdoar esse omissos", afirma.Malafaia ainda destaca que "o povo, que é o supremo poder de uma nação", vai "dar resposta". A fala é ilustrada com verde e amarelo e diz que em 7 de setembro "todo o povo (estará) nas ruas".