Felipe Neto declara voto em Lula: 'Contra o monstro genocida'

Felipe Neto declarou voto ao ex-presidente Lula (foto: Redes Sociais/Reprodução)





No Twitter, nesta quarta-feira (25/8), o empresário citou cinco motivos para votar no petista. De acordo com ele, Lula é o único capaz de “derrotar o monstro genocida que destruiu o Brasil nesses quatro anos”.





“Pelo fim do medo, da fome, do negacionismo, da incompetência. Declaro meu voto em Lula 13 no primeiro turno das eleições para a presidência do Brasil”, afirmou.





Apesar da declaração de voto, Felipe também criticou o ex-presidente. “Mesmo com voto declarado, deixo claro: tenho duras críticas que não serão varridas da minha mente caso Lula se torne o próximo presidente do Brasil. Meu apoio é pela esperança de voltarmos a ser um país que cresce, mas a cobrança será grande, como tem que ser com qualquer um”, disse.





O youtuber era crítico de Lula e do Partido dos Trabalhadores. Ele, inclusive, chegou a gravar um vídeo dizendo que nunca votaria em "nenhum candidato perdido".









“Ao endossar Lula nessa campanha, ressalto que condeno totalmente o apoio e defesa de ditadores, da mesma forma que condeno a relação da direita com Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes e outros regimes sanguinários ditatoriais. Caso Lula, ou qualquer outro que eu venha a apoiar, prove-se um vexame, não pouparei críticas e cobranças, dentro da minha humilde posição, como um cidadão comum”, afirmou.





O youtuber afirmou também que pode criticar Lula no futuro e mesmo assim, não irá se arrepender do voto ter ctz q não me arrependerei de ter votado nele contra Bolsonaro.



Lula retuitou o post do influencer: "Vamos juntos, Felipe Neto".

Vamos juntos, @felipeneto! #BrasilDaEsperança https://t.co/QwfAjgU2NM — Lula 13 (@LulaOficial) August 25, 2022



Lula retuitou o post do influencer: "Vamos juntos, Felipe Neto".

O youtuber Felipe Neto declarou voto ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).